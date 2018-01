Päivän lehti 21.1.2018

Ajat muuttuivat, Angela Merkel

Olisipa kiinnostavaa lukea saksalainen versio Michael Wolffin Fire And Fury – Inside The Trump White House -kirjasta. Siis päästä kurkistamaan, mitä Saksan liittokanslerin Angela Merkelin sisäpiirissä oikein on tapahtunut viimeisen vuoden aikana ja varsinkin neljänä viime kuukautena.