Päivän lehti 21.1.2019

Tanssijoiden vihreän sävyihin puetut vartalot muodostavat luonnon kasvuston sveitsiläisen Lea Moron koreografi

Tanssi Their Limbs Their Lungs Their Legs. TADaC:in (Theatre Academy Dance Company) ensi-ilta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Koreografia Lea Moro. Myös esiintyjät ovat osallistuneet koreografiointiin.