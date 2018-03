Päivän lehti 21.3.2018

Asumisoikeusasukkaat ovat tyytyväisiä

Toisin kuin Jukka Kilpi asumisoikeusasumista koskeneessa kirjoituksessaan (HS Mielipide 13.3.) antoi ymmärtää, asukkailla on sananvaltaa. Heillä on laissa taattu mahdollisuus osallistua asukastoimintaan ja päästä vaikuttamaan asuin­talonsa asioihin. Toisaalta asumisoikeuden etuna on helppous.