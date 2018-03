Päivän lehti 21.3.2018

Moni eläkeläinen ei uskalla pyörän selkään

Pyörä ei ole ratkaisu monenkaan liikkumiseen. Eläkeläisistä harva uskaltaa kaksipyöräisellä liikenteeseen, ja monella tasapaino- tai muu terveysongelma on voittamaton este. Sähköpyörä on nähty eko­logisena vastineena auton käytölle, mutta on tyhmää taistella sillä julkista liikennettä vastaan.