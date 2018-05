Päivän lehti 21.5.2018

Vantaanjokea ei pidä käyttää viemärinä

Vantaanjokea on kunnostettu vuosia. Myös paikallinen taimenkanta on saatu elpymään. Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) on tehnyt paljon työtä kutusoraikkojen saamiseksi soveltuviin kohtiin vesistöä. Helsingin ja Vantaan kaupunkien kalaistutukset vaikeuttavat paikallisen kalakannan kehittymistä.