Päivän lehti 21.6.2018

Keksikää hiivalle kestävämpi pakkaus

Hiiva on välttämätön tuote useimmille kotileipureille. Jääkaapissani pitää aina olla pari palaa siltä varalta, että leipomisinto iskee. Mutta miksi hiiva on pakattu niin, että sitä on lähes mahdotonta saada murenematta kassalle? Usein kääreet ovat auki jo kaapin hyllyllä.