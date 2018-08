Päivän lehti 21.8.2018

Isän synnit kaatuvat lasten harteille Taina Latvalan taitavassa romaanissa

Romaani Taina Latvala: Venetsialaiset. Otava. 255 s. Kolme sisarta tapaa lapsuutensa kesämökillä Pohjois-Pohjanmaalla elokuun viimeisenä viikonloppuna, venetsialaisten ­aikaan. Mökki on isän rakentama, mutta nyt isä on kuollut, ja päätöksiä on tehtävä.