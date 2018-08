Uusikaupunki sai autotehtaan 50 vuotta sitten, kun ruotsalaiset etsivät halpatyövoimaa – lopulta markkinarako löytyi luksuksesta

Päivän lehti 21.8.2018

Uusikaupunki sai autotehtaan 50 vuotta sitten, kun ruotsalaiset etsivät halpatyövoimaa – lopulta markkinarako

Uudenkaupungin autotehdas on monella tavalla ihmeellinen menestystarina. Ensinnäkin hyvin harva työvoimavaltainen tuotannonala on selvinnyt siitä, että Suomi on mullistunut matalan koulutus- ja palkkatason maasta kalliin työvoiman ja korkean osaamisen maaksi.