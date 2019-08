Päivän lehti 21.8.2019

Lunastaako hallitus koulutuslupauksensa?

Uuden hallituksen lupaamaa koulutuksen kunnianpalautusta on odotettu kuin kuuta nousevaa. Nyt hallituksen uskottavuus on koetuksella. Ammattikorkeakoulutuksen rahoituksesta on leikattu kahdeksan vuoden aikana lähes neljäsosa.