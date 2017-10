Päivän lehti 21.10.2017

Suomessa myytävässä Mars-patukassa on 40 prosenttia maitosuklaata

Maanantaina 16. lokakuuta sivulla A 15 kerrottiin virheellisesti Suomessa myytävän Mars-suklaapatukan sisällöstä. Jutussa sanottiin, että maitosuklaata ja nougat’ta on Suomi-Marsissa yhteensä 32 prosenttia ja karamellia 27 prosenttia. Suomi-Marsissa on 40 prosenttia maitosuklaata, 32 prosenttia nougat’ta ja karamellia 27 prosenttia. Toisin kuin jutussa kerrottiin, Suomi-Mars on siis yhtä suklainen kuin australialainen verrokkinsa.