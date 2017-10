Päivän lehti 21.10.2017

Lauantain elokuvia

(USA 1963) Amerikkalaiset soltut (kersanttina Eli Wallach) kiertävät Eurooppaa toisen maailmansodan melskeissä. Carl Foremanin ainoanaan ohjaamassa sotaelokuvassa ei ole tietoakaan patriotismista tai sankaripalvonnasta. Se näyttää sodan vaietun puolen. Sotimisen sijaan keskitytään ryyppäämiseen, ryöstelyyn ja naisiin. Taistelut käydään rintaman asemesta juottoloissa ja makuuhuoneissa. Uutisfilmit ja muu dokumentaarinen materiaali lisäävät uskottavuutta entisestään. (K12) Teema klo 12.00(USA 2012) Perhe-elokuvasarjan toisessa osassa isoveli kiusaa esiteini-ikäistä neropattipikkuveikkaansa. Elokuva perustuu Jeff Kinneyn sarjakuvaromaanisarjaan. Lapset ansaitsisivat älykkäämpää huumoria. (K7) MTV3 klo 13.00(Britannia/USA 2012) Rosvokapteeni (äänenä Hugh Grant) kisaa vuoden merirosvon tittelistä 1800-luvun alussa. Aardman-studion animaatio pursuu hykerryttävän hauskoja yksityiskohtia aikuiseen makuun. (K7) TV5 klo 19.10(USA 2013) Google hykerteli tyytyväisyydestä, kun Owen Wilson ja Vince Vaughn mainostivat sitä kokonaisen elokuvan verran. Shawn Levyn komediassa kaverukset aloittavat harjoittelun hakukonejätissä. (K12) Sub klo 21.00(USA 2011) Sisarukset saavat vaivoikseen kodittomaksi jääneen hölmöläisveljensä (Paul Rudd). Jesse Peretzin komedia on parhaimmillaan nauraessaan self help -kulttuurille. (K12) Fox klo 21.00(USA 1988) Sotaveteraani John Rambo (Sylvester Stallone) yrittää vapauttaa Afganistanissa sotivien venäläisten vangiksi jääneen komentajansa. Aika on ajanut armottomasti toimintaelokuvasarjan kolmannen osan ohi. (K16) TV5 klo 21.00(USA 2012) Murhaaja (Samuel L. Jackson) pakottaa perheenisän mukaan hurmeiselle ajelulle. Thomas Bergerin vuonna 1992 ilmestyneeseen romaaniin perustuvan rikoselokuvan jännite lässähtää jo alkumetreillä. (K16) Kutonen klo 21.00(USA/Kanada 2009) Takakireä liikenainen (Renée Zellweger) saapuu tuppukylään saneeraamaan tehdasta. Romanttisen komedian juoni hiihtelee sen tuhanteen kertaan aurattuja latuja. Ava klo 21.00(USA 2012) Palkkamurhaajapoppoo kostaa. Simon West jatkoi toimintaelokuvasarjaa. Mukana on taas niin monta steroideilla pumpattua pullistelijaa (Sylvester Stallone etunenässä), että hyvä, kun kaikkien lihakset mahtuvat mukaan. (K16) Nelonen klo 22.30(Ruotsi 2015) Poliisin apuna häärivä asianajaja Rebecka Martinsson (Ida Engvoll) epäilee naispapin kuolemaa murhaksi. Leffa avaa Åsa Larssonin feministisiin dekkareihin perustuvan neliosaisen tv-elokuvasarjan. Sivuosissa vilahtavat Maria Heiskanen ja Ville Virtanen. (K16) MTV3 klo 23.06(USA 2011) Terrence Malickin mestariteos on vastaansanomattoman lumoava draama elämästä, maailmankaikkeudesta – ja kaikesta. Juonen sijaan tarina etenee tajunnanvirtana. Brad Pitt ja Sean Penn panevat parastaan ankarana isänä ja herkkänä poikana. (K12) Fox klo 23.35(USA 2012) Toimintaelokuvasarjan ensimmäisen osan nimi suomennettiin muotoon Täydellinen sotilas. Sarjan toivottavasti viimeiseksi jäävässä neljännessä osassa täydellinen sotilas (Jean-Claude Van Damme) saa peräänsä kostajan. (K18) Nelonen klo 0.40