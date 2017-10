Päivän lehti 21.10.2017

Äitien ja isien pitää kitkeä ahdistelu jo kasvatuksessa

osallistuu elokuva­tuot­taja Harvey Wein­steinin toiminnasta al­kaneeseen, seksuaalista häirintää koskevaan keskusteluun, jota sosiaalisen me­dian #metoo-kampanja on pitänyt yllä.”Ahdistelu on helppo tuomita, mutta sitä on vaikeampi estää.””Ahdistelija on yleensä mies ja ahdistelun kohteeksi joutuu tavallisimmin nainen. Asetelmaan kuuluu, että ahdistelijalla on jonkinlaista valtaa ahdisteltavaansa ja jonkinasteinen varmuus siitä, että ahdistelu ei tule julki.””Ensiaskeleet toisen ihmisen rajojen kunnioittamiseen otetaan jo kotona. Äitien ja isien kasvatusvastuuta ei tässäkään voi liiaksi korostaa.”arvioi, että edus­kuntaan paluuta tekevän ja kansalais­puolueen presidenttiehdokkaaksi mie­livän Paavo Väyrysen poliittinen ura lähenee hiljalleen päätepistettään.”Väyryseltä voi odottaa miltei mitä tahansa. Vaan tuskin enää paikkaa presidentinvaalin toiselle kierrokselle.”arvioi, että Väyrynen tarvitsee kansalaispuolueeseen seuraavissa ­eduskuntavaaleissa lisää ääniharavia tai hänen pitkä kansanedustajan uransa on vaarassa katketa.”Tai ehkei sentään. Ainahan hän voi siirtyä keskustan listoille.”