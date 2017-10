”Katso vain tähtiin, näet minut siellä” – Kurdijoukkoihin värväytyneen Mehmet Aksoyn elokuvanteko päättyi Isisin luoteihin Raqqan porteilla, mutta sitä ennen hän lähetti viestin Suomeen

Päivän lehti 21.10.2017

”Katso vain tähtiin, näet minut siellä” – Kurdijoukkoihin värväytyneen Mehmet Aksoyn elokuvanteko päättyi Isis

Huhtikuun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kesäkuun

Kurditaustainen

Demokraattinen

Viyanista

Tässä

Syyskuun

Kurdistanin

Viikon

Entä