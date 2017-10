Päivän lehti 21.10.2017

Pohjois-Italian kansanäänestys jäi Katalonian varjoon – aluejohtajat pelaavat kaunalla, jota verorahojen valum

viime viikkoina on sattunut pyörimään Pohjois-Italian muotimekassa Milanossa tai vesireittien Venetsiassa, on ehkä sattunut silmään vaalijulisteita.Tauluihin ja bussien kylkiin liisteröidyissä ilmoituksissa mainostetaan kansanäänestystä, jotka Italian rikkaimmat alueet Lombardia ja Veneto järjestävät tänä sunnuntaina.Kuten Espanjan Kataloniassa, tässäkin äänestyksessä on kyse alueiden itsemääräämisoikeudesta. Eritoten kyse on rahasta, eivätkä alueiden johtajat häpeile sitä myöntää. Lombardia ja Veneto kokevat Katalonian tavoin, että keskushallinto kuppaa niiltä verorahoja köyhemmille alueille.kansanäänestys ei ole herättänyt etukäteen samanlaisia pelkoja ja pöhinää kuin Kata­lonian jännitysnäytelmä. Myös Skotlannin kansanäänestys 2014 näkyi enemmän uutisotsikoissa.Uutispimennossa on ehkä osin kyse Katalonian aiheuttamasta ähkystä. Vielä suurempi syy on se, että vaikka Italian äänestyksessä on kyse samanlaisesta Euroopan yhtenäisyyttä ja vakautta uhkaavasta separatismista, se on kuitenkin luonteeltaan erilainen.Toisin kuin Kataloniassa, Italian äänestys on laillinen. Kansanäänestyksessä äänestetään vain autonomian lisäämisestä, ei Pohjois-Italian itsenäistymisestä. Vahva kyllä-äänten voitto antaisi aluejohtajille tukea neuvotteluihin, jotka he mahdollisesti aloittavat Rooman kanssa.itsenäisyyshaaveet ovat toki näilläkin nurkilla tuttuja. Lombardiassa ja Venetossa valtaa pitävä oikeistopopulistinen Pohjoisen liitto ajoi 90-luvulla pohjoisen itsenäistymistä Padania-nimiseksi valtioksi. Keskushallintoa haukuttiin Roma ladronaksi eli Varas-Roomaksi ja eteläitalialaisia halventavalla nimityksellä terroni.Nykyään Pohjoisen liitto kosiskelee äänestäjiä koko maasta ja on vaihtanut itsenäisyyden haikailun pohjoisen suurempaan autonomiaan. Uusia vihollisia ovat EU ja maahanmuuttajat. Sunnuntain äänestyksessäkin on osin varmasti kyse siitä, että Pohjoisen liitto yrittää pedata itselleen hyviä asemia ensi vuoden parlamenttivaaleihin.kuulee sanottavan, että ainoastaan jalkapallo yhdistää Italiaa. On totta, että Italiassa on suuri kulttuurien ja murteiden kirjo. Kun Italia yhdistyi yhdeksi valtioksi 1861, mahdollisesti vain 2,5 prosenttia kansasta osasi puhua kieltä, jonka nykyään miellämme italiaksi.Runsaassa 150 vuodessa tilanne on tietenkin muuttunut. Italialainen, poliittista tilannetta läheltä seuraava ystävä sanoo maansa olevan nyt yhtenäisempi kuin 20 vuotta sitten, mutta matkaa on vielä paljon. ”Olen huolissani separatistisista liikkeistä, koska ne ovat ihmisten peloilla pelaavien vastuuttomien poliitikkojen käsissä”, hän sanoi.