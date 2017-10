Päivän lehti 21.10.2017

Perjantain tulospörssissä jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Ratsastus

Salibandy

Rahapelejä

Tv-urheilu

1. Robin Sid 0–1, 72. Aleksei Kangaskolkka 2–0, 90. Brian Span 3–0.RoPS: Lassi Järvenpää, Eetu Muinonen, Leo Väisänen, Anselmi Nurmela, Simo Roiha, Lassi Lappalainen, Antonio Chapinal Reguero, Antti Okkonen, Juuso Hämäläinen, Timo Stavitski (v), Nathaniel Will.IFK Mariehamn: Gabriel Petrovic, Amos Ekhalie, Robin Sid, Albin Granlund, Joel Mattsson, Kristian Kojola, Marc Nordqvist, Aleksei Kangaskolkka, Philip Sparrdal Mantilla, Bobbie Friberg Da Cruz, Brian Span.Erotuomari: Joni Hyytiä.Yleisöä: 1385.11. Billy Ions 0–1, 31. Ions 0–2, 81. Mikael Forssell 1–2, 90. Forssell 2–2.HIFK: Juho Mäkelä (45. Mikael Forssell), Esa Terävä (v), Aleksi Ristola, Nongotamba Shutsa A Lody, Fredrik Lassas (45. Tommi Jyry), Mika Väyrynen,Tommi Vesala, Tuukka Andberg, Xhevdet Gela, Carljohan Eriksson, Pekka Sihvola (74. Nnaemeka Anyamele).SJK: Billy Ions, Matti Klinga, Jarkko Hurme, Obed Malolo (v), Joel Mero, Jesse Sarajärvi, Jose Anton Samper, Mihkel Aksalu, Dani Hatakka, Mehmet Hetemaj, Erfan Zeneli.Erotuomari: Marko Grönholm.Yleisöä: 2563.12. Henri Anier 0–1, 28. Andre Anthony Clennon 1–1, 90. Sebastian Strandvall 2–1.Erotuomari: Jani Laaksonen.VPS: Marko Meerits, Jonas Levänen, Aatu Laatikainen,Joonas Vahtera (v), Andre Anthony Clennon (55. Steven Morrissey (V), Veli Lampi (74. Markus Jurgenson), Ville Koskimaa (77. Timi Lahti), Jesper Engström, Mikko Viitikko, Juha Hakola (v), Sebastian Strandvall (v).FC Lahti: Hendrik Helmke (88. Mikko Kuningas), Henri Anier, Hassan Sesay, Aleksi Paananen, Marko Simonovski, Loorents Hertsi (Fareed Sadat) (v), Mikko Hauhia, Miikka Mujunen, Igor Jovanovic (ua.), Pyry Kärkkäinen, Stenio Garcia Dutra (75. Santeri Hostikka).Yleisöä: 1924.2. Urho Nissilä 1–0, 69. Gbolahan Salami 2–0, 90. Gael Etock 2–1.KuPS: Otso Virtanen, Ats Purje (67. Gbolahan Salami), Ruben Gabriel (v), Igor Cheminava, Ville Saxman, Urho Nissilä (90. Eetu Pellikkka), Jiri Nissinen, Hamed Coulibaly, Saku Savolainen (85. Ilmari Niskanen), Petteri Pennanen, Sebastian Sorsa.JJK: Samu Suoraniemi, Saku Leppänen, Matti Lähitie (67. Samu Nieminen), Teppo Marttinen, Patrick Poutiainen, Severi Vielma, Sasa Jovovic, Hindrek Ojamaa, Felix Gustavsson, Tomi Petrescu, Gael Junior Etock.Erotuomari: Atte Jussila.Yleisöä: 3874.22. Sebastian Dahlström 0–1, 34. Faith Friday Obilor 0–2, 43. Filip Valencic 0–3, 91. Timo Furuholm 1–3.Inter: Aati Marttinen, Timo Furuholm, Julien Faubert (v) (45. Mika Mäkitalo), Henri Lehtonen (61. Lassi Viholainen), Elias Mastokangas, Tatu Varmanen (v), Alan Henrique Ferreira Bastos Soares (v), Tero Mäntylä, Petros Kanakoudis, Mika Ojala (71. Guy Gnabouyou), Benjamin Källman.HJK: Atomu Tanaka (58. Moshtag Yaghoubi), Sebastian Dahlström, Vincent Onovo, Thomas Dähne, Filip Valencic, Rasmus Schüller, Akseli Pelvas, Faith Friday Obilor, Juha Pirinen, Evans Mensah (58. Lucas Lingman), Rafael Scapini De Almeida.Erotuomari: Petri Viljanen.Yleisöä: 1970.61. Marius Noubissi 1–0.Ilves: Mika Hilander, Ariel Ngueukam (90. Marco Matrone), Baba Mensah, Tuure Siira, Lauri Ala–Myllymäki, Teemu Penninkangas, Antti Hynynen, Eero Tamminen (85. Felipe Aspegren), Jani Tanska, Reuben Ayarna (v), Iiro Järvinen. (51. Marius Noubissi (v))PS Kemi: Sergei Mosnikov (70. Rasmus Karjalainen), Oskari Forsman, Momodou Ceesay (v), David Aubrey, Julian Guevara Munoz Sneyder, Abdoulie Mansally, Hassan Omar Jama, Lassi Nurmos, Juuso Laitinen, Kevin Tano (76. Justus Lehto), Albion Ademi (87. Aleksi Gullsten).Erotuomari: Toni Pohjoismäki.Yleisöä: 4753.ottelut: 28.10. HJK–RoPS, FC Lahti–HIFK, PS Kemi–KuPS, IFK Mariehamn–Ilves, SJK–Inter, JJK–VPS.1. erä: 10.33 Charles Bertrand (Julius Junttila–Miika Koivisto) 0–1, 13.10 Bertrand (Junttila–Mikael Ruohomaa) 0–2 yv, 17.53 Rasmus Kupari (Jasse Ikonen–Jari Sailio) 0–3, 19.04 Julius Vähätalo 1–3.2. erä: 23.55 Ville Leskinen (Saku Mäenalanen–Nicklas Lasu) 1–4, 28.41 Koivisto (Junttila–Ruohomaa) 1–5 yv, 31.50 Teemu Tallberg (Teemu Suhonen–Miika Roine) 2–5 yv, 38.39 Zack Budish (Roine–Joonas Kalliola) 3–5.3. erä: 46.09 Teemu Henritius (Ilmari Pitkänen–Valtteri Hietanen) 4–5 sr, 57.19 Kalliola (Vähätalo) 5–5 av.4. erä: Maaliton.Vl-kisa: Ruohomaa 5–6.Maalivahtien torjunnat: Juhana Aho Jukurit 9+0+0=9, Sami Rajaniemi J 0+6+13+3=22, Jussi Rynnäs Kärpät 4+9+2+1=16.Yleisöä: 3221.1. erä: 4.32 Jerry Turkulainen (Nättinen–Honka) 0–1.2. erä: Maaliton.3. erä: 41.30 Santeri Lukka (Jerry D'Amigo–Juuso Riikola) 1–1 yv, 43.46 Antti Suomela (Anttoni Honka–Turkulainen) 1–2, 47.51 Balazs Sebok (Kai Kantola) 2–2, 57.05 Eetu Luostarinen (Mathew Maione–Mikael Seppälä) 3–2.Maalivahtien torjunnat: Denis Godla KalPa 7+11+11=29, Juho Olkinuora JYP 3+7+12=22.Yleisöä: 3633.1. erä: 5.55 Tapio Laakso 0–1 av.2. erä: 22.42 Jan-Mikael Järvinen (Otso Rantakari–Kristian Kuusela) 1–1 yv, 23.07 Tomas Zaborsky (Sebastian Repo–Matti Järvinen) 2–1, 33.28 Veli-Matti Vittasmäki (Otto Rauhala) 3–1.3.erä: 46.01 Jere Karjalainen (Joona Luoto–Aleksi Elorinne) 4–1, 47.41 J-M Järvinen (Jukka Peltola–Valtteri Kemiläinen) 5–1, 50.40 Niko Ojamäki (Juhani Jasu) 6–1, 57.56 J-M Järvinen (Peltola) 7–1, 59.49 Karjalainen (Niko Mikkola–Rauhala) 8–1.Maalivahtien torjunnat: Dominik Hrachovina Tappara 2+9+2=13, Markus Ruusu Ilves 11+13+10=34.Yleisöä: 7140.1. erä: 8.03 Jyri Marttinen 1–0, 15.13 Eetu Koivistoinen (Janne Niskala–Johan Motin) 2–0.2. erä: 21.42 Eetu Tuulola (Teemu Turunen–Jesper Lindgren) 2–1.3. erä: 44.05 Joakim Hillding (Janne Keränen–Niskala) 3–1 yv, 46.39 Tuulola (Turunen–Robert Leino) 3–2, 55.29 Toni Koivisto (Rony Ahonen–Arttu Ilomäki) 4–2, 58.21 Damien Fleury (Peter Tiivola) 5–2 tm, 59.18 Koivistoinen (Valentin Claireaux) 6–2.Maalivahtien torjunnat: Kaapo Kähkönen Lukko 1+8+5=14, Antti Karjalainen HPK 8+7+7=22.Yleisöä: 3597.1. erä: 00.16 Tomi Leivo 0–1, 8.01 Arttu Heikkinen (Casimir Jürgens–Jonne Jantunen) 1–1 yv, 10.21 Antti Tyrväinen (Joel Mustonen–Jantunen) 1–2 yv, 18.53 Miska Siikonen (Jesse Saarinen–Vadim Pereskokov) 3–1 yv.2. erä: 25.33 Sami Tamminen (Eetu Pöysti) 3–2, 30.10 Patrick Bjorkstrand (Anrei Hakulinen) 3–3, 40.08 Aleksi Rekonen (Kimi Koivisto–Mikko Kousa) 4–3, 40.19 Miikka Pitkänen (Ville Vainikainen) 4–4, 42.57 Saarinen (Libor Sulak–Rekonen) 5–4 yv, 48.35 Jake Newton (Toni Hyvärinen–Mikko Virtanen) 5–5, 49.00 Tamminen (Arttu Pelli–Jan-Mikael Juutilainen) 5–6.Maalivahtien torjunnat: Janne Juvonen Pelicans 4+6+11=21, Samu Perhonen KooKoo 11+10+13=34Yleisöä: 4172.ottelut: 21.10. JYP–Pelicans, KooKoo–HIFK, HPK–Jukurit, SaiPa–Kärpät, Sport–Tappara, Ässät–Lukko, Ilves–TPS.: Boston–Vancouver 6–3 (4–1, 1–2, 1–0), NY Rangers –NY Islanders vl. 3–4 (1–2, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1), Philadelphia–Nashville 0–1 (0–0, 0–0, 0–1), N: Pekka Rinne 28/28 torjuntaa. Columbus–Tampa Bay 0–2 (0–1, 0–1, 0–0), Ottawa–New Jersey ja. 4–5 (1–2, 3–0, 0–2, 0–1), Chicago–Edmonton ja. 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–1), Calgary–Carolina 1–2 (0–0, 0–1, 1–1), Colorado–St. Louis 3–4 (1–0, 0–3, 2–1), C: Mikko Rantanen 0+1.Arizona–Dallas 4–5 (1–2, 1–0, 2–3).perjantaina: Sibir–Amur 3–2 (2–0, 0–2, 1–0), AH: Juha Metsola 30/33 torjuntaa. Salavat–Avtomobilist 5–3 (1–1, 2–1, 2–1), SJU: Joonas Kemppainen 2, Teemu Hartikainen 1. Ak Bars–Traktor 7–1 (6–0, 1–0, 0–1).: Espoo United–LeKi 1–4 (1–2, 0–1, 0–1), Jokipojat–SaPKo 2–3 (0–0, 2–1, 0–2), IPK–K-Vantaa 1–3 (0–0, 1–2, 0–1), Ketterä–Peliitat vl. 3–4 (1–0, 2–3, 0–0, 0–0, 0–1), KeuPa HT–TuTo Hockey 2–1 (2–0, 0–0, 0–1).Korisliiga: Korihait–KTP-Basket 97–90 (42–42), Kouvot–Kataja Basket 87–74 (40–52).: Horse Show, 3. päivä:Esteratsastus:Kv. luokka, 140 cm: 1) Sanna Backlund Suomi, Wilhelmina 0/25,77, 2) Rein Pill Viro, Afons Ra 0/25,77, 3) Aldrick Cheronnet Ranska/Atlantys by Wisbeck 0/26,53, 4) Gregory Cottard Ranska 0/26,68, 5) Aleksandr Belehov Venäjä, Chapter 0/26,72.145 cm, aikaratsastus. Lähti 46, sijoittui 12: 1) Bertram Allen/Dino W, Irlanti 0/54,29, 2) Eric van der Vleuten/Zigali P S, Hollanti 0/54,97, 3) Gregory Wathelet/Eldorado van het Vijverhof, Belgia 0/55,07,...15) Emma Tallberg/Dolce Vita Crosby, Suomi 0/63,27,…24) Juulia Jyläs/Finishing Touch Wareslage, Suomi/Hollanti 3/79,67.Kansallinen kilpailu, 135 cm: 1) Venla Keränen Husön Ratsastusseura, Doretta B 0/56,20, 2) Ilona Mäkipere Ratsastusseura Varsa, Chiva 0/56,80, 3) Salla Jokela Tallitiimi, Survivor 0/58.25.Kouluratsastus:GP-luokka CDI3: 1) Jeanna Högberg Ruotsi, Duendecillo P 70,400, 2) Dina Ellermann Viro, Landy's Akvarel 67,780, 3) Mia von Schantz Suomi, Zatal 66,100, 4) Per Duvefelt Ruotsi, Edvin 66,100, 5) Maria Pyykkönen Suomi, Zelle 64,560.liiga: Steelers–Koovee 4–7 (1–2, 1–3, 2–2), Indians–TPS rl. 5–4 (2–1, 0–1, 2–2, 0–0, 1–0).Päänumerot (20.10.): 1, 10, 25, 46, 49. Tähtinumerot: 1, 6.Voitonjako: 5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 41 570 496,90 e, 5+1 oikein 435 251,60 e, 5 oikein 102 412,10 e, 4+2 oikein 4 876,70 e, 4+1 oikein 248,40 e, 4 oikein 111,70 e, 3+2 oikein 57,70 e, 2+2 oikein 22,20 e, 3+1 oikein 19,00 e, 3 oikein 15,50 e, 1+2 oikein 10,70 e, 2+1 oikein 8,50 e.Myöhäisarvonta (19.10.): 2, 4, 6, 7, 12, 16, 25, 28, 32, 37, 41, 43, 48, 51, 56, 57, 66, 67, 68, 70. Kunkkunumero: 7.Päiväarvonta (20.10.): 1, 4, 10, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 32, 45, 46, 47, 48, 51, 58, 60, 62, 63, 69. Kunkkunumero: 10.Ilta-arvonta (20.10.): 4, 11, 13, 14, 19, 24, 26, 28, 29, 34, 36, 39, 45, 49, 51, 54, 57, 60, 65, 70. Kunkkunumero: 13.Myöhäisarvonta (20.10.): 1, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 24, 28, 30, 33, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61. Kunkkunumero: 53.(20. 10.): 4 6 7 4 5 2 2.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 30 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.13.00 Ratsastus: Helsinki Horse Show17.15 ja 20.00 Taitoluistelun GP: Moskova03.00 NBA: Chicago-San Antonio15.30 Lentopallo: Etta-Sampo Volley03.00 NBA: Memphis-Golden State17.00 Liiga: Ilves-TPS17.00 Ravit: Toto 76, Lahti07.10 ja 08.05 MotoGP ja -2: Aika-ajot, Australia15.00 Ravit: Toto 76, Lahti19.00 F1: Vapaat harj., USA00.00 F1: Aika-ajot, USA05.00 ja 06.20 Moto3 ja -2: Osakilpailut, Australia15.00 Tennis: ATP 250, Antwerpen05.00 PGA Tour: The CJ Cup at Nine Bridges19.00 SHL: Brynäs-Mora21.30 PGA Tour Champions: Dominion Charity Classic11.30 ja 14.00 Superbike: Jerez15.00 ja 21.15 Snooker: English Open19.15 Taitoluistelun GP: Moskova14.30 ja 17.30 Jalkapallon U17 MM-puolivälierät19.30 Ratapyöräilyn EM14.30 Valioliiga: Chelsea-Watford17.00 Valioliiga: Huddersfield-Man Utd19.30 Valioliiga: Southampton-West Bromwich21.45 Serie A: Napoli-Inter17.15 La Liga: Real Betis-Alavés19.30 La Liga: Valencia-Sevilla21.45 La Liga: Barcelona-Malaga14.00 La Liga: Levante-Getafe17.00 Championship: Wolverhampton-Preston19.35 NHL: NY Rangers-Nashville02.05 NHL: Tampa Bay-Pittsburgh05.45 World Boxing Super Series: Gassiev-Wlodarczyk07.05 V8 Supercars: Gold Coast18.00 Ligue 1: Monaco-Caen02.35 NHL: Washington-Florida17.00 KHL: SKA Pietari-Jokerit20.05 NHL: Philadelphia-Edmonton02.05 NHL: Boston-Buffalo05.05 NHL: Calgary-Minnesota02.05 NHL: Ottawa-Toronto07.00 LPGA Tour: Taiwan Championship15.00 European Tour: Valderrama Masters