Päivän lehti 21.11.2017

Liikenne­turvallisuutta parannettaessa korjaustoimet kestävät liian kauan

Raaseporin onnettomuusristeys on malliesimerkki siitä, miten pahasti varoitusjärjestelmien suunnittelu ja toteutus laahaavat jälkijunassa.



Ovatko alueen kansanedustajat ja aluevirastot nukkuneet, vai onko valtakunnan byrokratia este turvallisuuden parantamiselle? Onko hirttäydytty liikaa kalliisiin eritasoratkaisuihin? Niiden toteutus on nykyisen investointitahdon mukaan todellakin liian hidasta. Rautatien tasoristeyksiä on niin paljon, että valo- ja puomiratkaisuja tulisi käyttää nykyistä enemmän.



Liikenneturvallisuuden parantaminen tuntuu yleisestikin kovin byrokraattiselta: Haimme eräälle kylätielle 60 kilometrin tuntinopeusrajoitusta aikaisemman 80:n rajoituksen sijaan. ­Perustelimme muutostoivettamme tien kapeudella, runsastuneella raskaalla liikenteellä sekä asutuksella ja liittymillä tien varrella. Saimme vastauksen: asia siirretään paikalliseen tutkintaan, se vaatii katselmuksen ja on lisäksi myös määräraha­kysymys.



Olemme tarjonneet talkoo­apua, koska meille paikallisille asiassa ei ole mitään epäselvää. Nyt esityksestämme on kulunut jo puoli vuotta, mutta vastauksia tai toimenpide-ehdotuksia ole ole kuulunut.



Reima Karetie



Liperi