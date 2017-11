Päivän lehti 21.11.2017

KOK:n Venäjä-päätös voi kiristää suurvaltasuhteita

Savon Sanomat

Ilta-Sanomat

arvioi, että Kansainvä­linen olympiakomitea KOK tekee yh­den lähihistoriansa merkittävimmistä päätöksistä linjatessaan, voiko Venäjä osallistua Pyeongchangin talviolympialaisiin.”Pelissä on olympialiikkeen ja koko kansainvälisen kilpaurheilujärjestelmän uskottavuus, mutta sen rinnalla puhutaan seurauksista, jotka säteilevät aina maailmanpolitiikkaan asti.””Maailman antidopingtoimiston Wadan riippumaton raportti osoitti ennen viime vuoden Rio de Janeiron kesäolympialaisia, että Venäjällä on ollut käytössä val­tiojohtoinen, systemaattinen ja laajan lajikirjon kattava dopingohjelma. – – Hiljattain Wada ilmoitti saaneensa haltuunsa Moskovan antidopingtestaus­laboratorion dataa, joka vahvistaa aiempien löydöksien aitouden.””Viimeisimpänä vastavetona Vladimir Putin vihjasi USA:n yrittävän manipuloida urheilun avulla Venäjän tulevia presidentinvaaleja. Kun koko dopingkysymys on näin kytketty geopoliittisen informaatiosodan vaihtoehtoisiin faktoihin, ei sopu Venäjän ja Wadan välillä näytä toden­näköiseltä. – – Pelissä on kolhittu kansallinen ylpeys suurvallalle erityisen rakkaissa talvilajeissa.””Olympialaisten urheilullisen tason hetkellinen notkahdus on kuitenkin pieni hinta maksettavaksi puhtaan urheilun puolesta käytävässä taistelussa.”kommentoi tuoreimmasta puolueiden kannatusmittauksesta (HS 19.11.) ilmeneviä kehityssuuntia.”Puheenjohtaja Antti Rinteelle Sdp:n nouseva kannatus on tietenkin helpotus. Syksyllä elettiin vaikeita aikoja. Puheenjohtajaa puukottivat omat ja vie­raat, ja Rinteen arvioitiin joutuvan jopa jättämään tehtävänsä ennen vaaleja.””Rinteen heikkous on ollut ja on edelleen heikko esiintyminen julkisuudessa. Mutta kulissipeleissä vanha ay-jyrä on kotonaan: Rinteellä on oman puolueen kenttä hallussa ja sitä kautta kentän tuki. Puolueen galluplukujen virkistyminen on tapahtunut ehkä enemmän Rinteestä huolimatta kuin Rinteen ansiosta.””Hallituspuolueiden sote-kinastelu ja maakuntamallin vatkaus alkavat ilmei­sesti riittää myös kokoomuksen kannattajille: kokoomuksen kannatus notkahti alaspäin.””Vihreiden nousukin on taittunut: sosiaaliasioiden tuominen ympäristö­teemojen rinnalle ja ohikin ei näytä ­purevan pitkässä juoksussa. – – Puheenjohtaja Touko Aallon ja eduskunta­ryhmän puheenjohtajan Krista Mikkosen näkymättömyys alkaa nyt kostautua: vihreät ei näyttäydykään enää politiikan pelastajana ja tulevaisuuden tekijänä, jota ehdittiin jo povata seuraavaksi pääministeripuolueeksi.””Hallituspuolueet puolestaan rypevät keskenään sote-liemessä niin pahasti, että ihmisten arkeen kosketuksensa me­nettänyt valtionhoitajapuolue Sdp alkaa vaikuttaa jopa raikkaalta vaihtoehdolta.”