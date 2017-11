Päivän lehti 21.11.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Amer. jalkapallo

Curling

Golf

Hiihtourheilu

Jääkiekko

Koripallo

Tennis

Triathlon

Tv-urheilua

Rahapelejä

, runkosarja:Lohkotilanteet:AFC: 1) Pittsburgh ja New England 8 voittoa–2 tappiota, 3) Jacksonville 7–3, 4) Kansas City ja Tennessee 6–4, 6) Buffalo ja Baltimore 5–5, 8) Oakland, Miami, New York Jets, Houston, Cincinnati ja Los Angeles Chargers 4–6, 14) Denver ja Indianapolis 3–7, 16) Cleveland 0–10.NFC: 1) Philadelphia 9–1, 2) Minnesota ja New Orleans 8–2, 4) Los Angeles Rams ja Carolina 7–3, 6) Seattle 6–3, 7) Detroit 6–4, 8) Atlanta 5–4, 9) Green Bay ja Dallas 5–5, 11) Washington, Arizona ja Tampa Bay 4–6, 14) Chicago 3–7, 15) New York Giants 2–8, 16) San Francisco 1–9., Sveitsi:EM-kilpailut, B-sarja:Miehet: Suomi–Englanti 5–3.Tilanne: 1) Espanja ja Latvia 3 voittoa–0 tappiota, 3) Suomi ja Israel 2–1, 5) Englanti ja Unkari 1–2, 7) Belgia ja Viro 0–3.Naiset: Suomi–Liettua 7–6, Suomi–Norja 9–2.Tilanne: 1) Viro, Latvia ja Norja 4–0, 4) Suomi 3–1, 5) Hollanti 2–2, 6) Englanti, Espanja ja Puola 1–3, 9) Liettua ja Valko-Venäjä 0–4.maailmanlista: 1) Dustin Johnson USA pistekeskiarvo 11,56 (1), 2) Jordan Spieth USA 9,75 (2), 3) Justin Thomas USA 8,90 (3), 4) Jon Rahm Espanja 8,63 (5), 5) Hideki Matsuyama Japani 8,43 (4), 6) Justin Rose Englanti 7,64 (6), ...suomalaisia: 197) Tapio Pulkkanen 0,93 (193), 240) Mikko Korhonen 0,79 (229), 282) Mikko Ilonen 0,68 (278), 393) Oliver Lindell 0,49 (388).joukkue lajiryhmittäin hiihtolajien maailmancupin avauksessa Kuusamossa 24.–26.11:Naiset:Maajoukkue: Anne Kyllönen, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Riitta-Liisa Roponen, Aino-Kaisa Saarinen.Kansallinen ryhmä: Maija Hakala, Anita Korva, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Vilma Nissinen, Mona-Liisa Nousiainen, Leena Nurmi, Eveliina Piippo, Johanna Ukkola.Miehet:Maajoukkue: Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen, Iivo Niskanen, Ville Nousiainen, Antti Ojansivu, Lauri Vuorinen.Kansallinen ryhmä: Juuso Haarala, Martti Jylhä, Toni Ketelä, Lari Lehtonen, Ari Luusua, Juho Mikkonen, Joni Mäki, Anssi Pentsinen, Matias Strandvall.Miehet: Antti Aalto, Janne Ahonen, Andreas Alamommo, Lauri Asikainen, Janne Korhonen, Ville Larinto, Juho Ojala, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen, Frans Tähkävuori.Maajoukkue: Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Hannu Manninen, Leevi Mutru, Arttu Mäkiaho.Kansallinen ryhmä: Wille Karhumaa, Atte Kettunen, Atte Korhonen, Jussi Salo, Olli Salmela.Carolina–NY Islanders 4–2 (3–1, 1–0, 0–1)C: Teuvo Teräväinen 2+1, Sebastian Aho 1+2.Detroit–Colorado ja. 3–4 (1–1, 1–0, 1–2, 0–1)NY Rangers–Ottawa 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)Las Vegas–Los Angeles 4–2 (3–0, 0–1, 1–1)Anaheim–Florida 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)A: Sami Vatanen 0+1, F: Aleksander Barkov 0+2.pistepörssin kärki: 1) Steven Stamkos Tampa Bay 20 ottelua, 10 maalia+25 syöttöä=35 pistettä, plusmiinus +12, 2) Nikita Kutsherov Tampa Bay 20, 17+16=33, +11, 3) Johnny Gaudreau Calgary 19, 9+20=29, +4, 4) Jaden Schwartz St. Louis 21, 10+16=26, +15, 5) Brayden Schenn St. Louis 21, 8+18=26, +15, 6) Connor McDavid Edmonton 20, 10+15=25, +2.Suomalaispelaajien pistepörssi: 1) Aleksander Barkov Florida 20, 6+15=21, +2, 2) Teuvo Teräväinen Carolina 19, 8+11=19, +7, 3) Mikko Rantanen Colorado 19, 6+11=17, –2, 4) Sebastian Aho Carolina 19, 4+13=17, +6, 5) Patrik Laine Winnipeg 10, 10+5=15, +2.Amur–Dinamo Mn ja. 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0)Admiral–Lokomotiv 0–2 (0–0, 0–1, 0–1) J: Petri Kontiola 1+0.Sibir–Barys 4–0 (0–0, 2–0, 2–0) N: Jonas Enlund 1+0.Ak Bars–Avangard vl. 3–4 (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 0–1)Torpedo–Metallurg Mg ja. 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)Severstal–Lada vl. 5–4 (3–1, 1–2, 0–1, 0–0, 1–0)sunnuntaina:Miami–Indiana 95–120, Toronto–Washington 100–91, Brooklyn–Golden State 111–118, Minnesota–Detroit 97–100, Phoenix–Chicago 113–105 (C: Lauri Markkanen 26/13), LA Lakers–Denver 127–109.Miesten ATP-finaalit sunnuntaina:Kaksinpelin loppuottelu:Grigor Dimitrov Bulgaria (6)–David Goffin Belgia (7) 7–5, 4–6, 6–3., Arizona:Ironman-sarjan kilpailu, täysmatka (3,8 km uinti + 180 km pyöräily + 42195 m juoksu):Naiset: 1) Kaisa Sali Suomi 8.51.54 (56.32 + 4.46.06 + 3.04.39), 2) Helle Frederiksen Tanska –3.41, 3) Jen Annett Kanada –7.33.21.45 Mestarien liiga: Sevilla-Liverpool00.25 Mestarien liiga: Kooste illan otteluista18.30 Liiga: TPS-Ilves19.00 Ravit: Toto5, Tampere15.00 ja 21.00 Snooker: Northern Ireland Open15.00 Curlingin EM (N): Saksa-Tanska19.00 Mestarien liiga: Besiktas-Porto21.45 Mestarien liiga: Sevilla-Liverpool19.00 Mestarien liiga: Spartak-Maribor21.45 Mestarien liiga: Napoli-Shakhtar Donetsk21.45 Mestarien liiga: Dortmund-Tottenham02.05 NHL: Philadelphia-Vancouver21.45 Mestarien liiga: Monaco-RB Leipzig03.05 NHL: St. Louis-Edmonton21.45 Mestarien liiga: Man City-Feyenoord03.35 NHL: Dallas-MontrealPäiväarvonta (20.11.): 9, 11, 14, 15, 22, 26, 31, 32, 39, 42, 44, 46, 49, 50, 52, 58, 60, 62, 63, 65, Kunkkunumero: 63Ilta-arvonta (20.11.): 4, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 45, 52, 55, 60, 66, Kunkkunumero: 28