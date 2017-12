Päivän lehti 21.12.2017

Moni luulee, että maailma toimii kuin joulupukki – Kun uskoo oikeuden­mukaisuuteen, voi vahingossa syyllistyä

Joulupukki on oikeuden­mukai­suuden symboli. Hänen kerro­taan an­tavan lah­joja nimen­omaan kilteille lapsille. Jos on ollut kiltti, saa palkkioksi lahjoja. Ihmiset tykkäävät ajatella, että maailma on joulupukki. Hyvät palkitaan. Tuhmia ei palkita.