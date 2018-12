Päivän lehti 21.12.2018

Dire Straitsin suosikkisäveliä

Dire Straits -yhtyeen entisten jäsenten muodostama kokoonpano, The Dire Straits Experience -nimeä kantava yhtye esittää Mark Knopflerin perustaman Dire Straitsin tunnetuksi tekemiä kappaleita. Niitä ovat esimerkiksi Sultans of Swing, Romeo and Juliet sekä Brothers in Arms.