”Itseään ei saisi ottaa liian vakavasti, silloin on paljon helpompi elämä”, laulaja Meiju Suvas, 60, sanoo

Kiehtovana urbaanitarinana on kiertänyt jo parin vuosikymmenen ajan, kuinka laulaja Meiju Suvas on ratkaissut pyramidien arvoituksen. Vuonna 1998 julkaistussa elämäkerrassa näin todella esitetään. Kirjassa on Suvaksen asiasta piirtämä kaaviokuva.