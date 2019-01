Päivän lehti 22.1.2019

Risteilijä kuluttaa 500 000 litraa päivässä

Sunnuntaina 20. tammikuuta sivulla B 8 väitettiin, että Harmony of the Seas -risteilyalus kuluttaa 17 000 litraa dieseliä päivässä. Oikea luku on 500 000 litraa.