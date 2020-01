Päivän lehti 22.1.2020

Palkalla ei tarvitse tulla toimeen

Julkisuudessa on viime päivinä kritisoitu osa-aikaisten matalapalkkatyöpaikkojen lisääntymistä. Huolta on kannettu siitä, etteivät ihmiset tule palkallaan toimeen vaan he joutuvat täydentämään toimeentuloaan sosiaaliturvalla. Osa-aikatöiden demonisointi on kuitenkin ongelmallista.