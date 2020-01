Päivän lehti 22.1.2020

Vapaan taksikilpailun vääristymiä on korjattava

Etelä-Suomen Sanomat arvioi, että viime hallituskaudella säädetyssä taksilaissa on kosolti korjattavaa. ”Tilastokeskuksen tuoreen selvityksen mukaan puolitoista vuotta voimassa ollut uudistus on toki lisännyt taksien määrää. Odotetusti näin on tapahtunut eritoten pääkaupunkisedulla.