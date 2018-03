Päivän lehti 22.3.2018

Suomalaiset ajattelevat olevansa sisukkaita, mutta alun perin sisu oli kielteinen sana, kertoo tutkija

Miksi suomalaiset ajattelevat olevansa sisukkaita? Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta vastaa: ”Historiallisesti sisu on tarkoittanut mitä tahansa temperamentin muotoa, joka on jollakin tapaa ihmisen sisällä. Englannissa vastaava ilmaus on ”to have guts”.