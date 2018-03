Suomikin polki juutalaisten oikeuksia, ja sallittua heille oli vain vaatebisnes – Dan Portnoj, 78, on viimeisiä juutalaisia vaatekauppiaita

Päivän lehti 22.3.2018

Suomikin polki juutalaisten oikeuksia, ja sallittua heille oli vain vaatebisnes – Dan Portnoj, 78, on viimeisi

Turkulainen vaatekauppias Dan Portnoj on harvinaisuus. Vielä sata vuotta sitten Suomen juutalaisten yleisin työ oli vaatetusalalla. Nyt Suomessa on enää kaksi juutalaisen omistamaa vaatekauppaa, joista toinen on Portnoj'n. 78-vuotias yrittäjä käy edelleen töissä liikkeessään.