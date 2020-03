Päivän lehti 22.3.2020

Uudessa lastensairaalassa lisää koronavirustartuntoja henkilökunnalla

Uuden lastensairaalan syöpä- ja elinsiirto-osaston Taikan henkilökuntaan kuuluvilla on todettu lisää koronavirustartuntoja, kertoo Hus. Uusien tartuntojen osalta on selvitetty altistuneet, ja 19 työntekijää on asetettu karanteeniin. Lisäksi kaksi potilasta perheineen on altistunut.