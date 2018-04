Päivän lehti 22.4.2018

Kouluviestikarnevaali liikuttaa lapsia

Ruotsinkielisten koulujen Stafettkarnevalen on menestystarina, jollaista on kaivattu myös suomenkielisissä kouluissa. Nyt kapula on hyvin liikkeellä. Perinteisiä kouluviestejä on järjestetty jo kauan Tampereella, Lahdessa ja Turussa, mutta pian kouluviestikarnevaaleja on tarjolla myös muualla.