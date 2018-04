Päivän lehti 22.4.2018

Silakan hinta ylittää kipurajan

Kotimaansivulla (HS 21.4.) kyseltiin, miksi silakka ei kelpaa suomalaisille. Kyllä silakka – joka on verraton kala ja jota meillä on käytetty jo ennen Holkerin suosituksia – kelpaa, kunhan se on tuoretta.