Päivän lehti 22.4.2018

Jari Sillanpää haluaisi olla Ricky Martin, mutta hän on George Michael

Pop-musiikki Jari Sillanpää The Circusissa perjantaina 20.4.2018. Jari Sillanpää haluaisi olla Ricky Martin, mutta hän on George Michael. Se on tragedia. Ricky Martin on gay-tähti, latinopoppari, viihdyttäjä, kuten tangokuningaskin.