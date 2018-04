Tapio Lehtinen, 60, lähtee huippukunnossa purjehtimaan ympäri maapallon – terveystarkastuksen tulos yllätti lääkärin ja leukoja hän vetää kuin kilpaurheilija

Päivän lehti 22.4.2018

Tapio Lehtinen, 60, lähtee huippukunnossa purjehtimaan ympäri maapallon – terveystarkastuksen tulos yllätti lä

Tapio Lehtinen on innoissaan kuin pikkupoika, vaikka hän on lääkärintarkastuksessa. Lääkäri Klaus Köhler on antanut 60-vuotiaalle Lehtiselle puhtaat paperit purjehtia yksin maapallon ympäri. Lähes vuoden kestävä huima matka alkaa 1. heinäkuuta Ranskasta.