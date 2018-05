Päivän lehti 22.5.2018

Stephen Merchant sorkkii myötähäpeähermoa

Hello Ladies – The Movie TV2:ssa klo 22.00 ★★★ Brittiläinen Stephen Merchant on parhaimmillaan maailman hauskimpia koomikko-kä­sikirjoittajia. Sen ovat osoittaneet Ricky Gervaisin kanssa teh­dyt The Office (2001–2003) ja Extras (2005–2007), jotka ovat edelleen brittikomedian kärkeä.