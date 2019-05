Päivän lehti 22.5.2019

Opetusalan suosion laskuun on syytä havahtua

Opettajien ammatin arvostus on heikentynyt ja ammatti on vaikeutunut. Mielipidesivulla julkaistuissa kirjoituksissa on toistunut opettajien väsymys. Huolestuttavinta on, että työolot vaikuttavat jo merkittävästi opetusalan suosioon: opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat laskeneet.