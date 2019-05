Lakisääteisen työeläkkeen pitää riittää pomoportaalle – Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja ottaa ensimmäistä kertaa kantaa lisäeläkkeisiin, joita hän itsekin nostaa

Päivän lehti 22.5.2019

Lakisääteisen työeläkkeen pitää riittää pomoportaalle – Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja ottaa ensimmäistä

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala, 67, on ollut koko 2000-luvun yksi suurimmista yksittäisistä asiantuntijavallan käyttäjistä, kun Suomessa on päätetty eläkeiästä ja työeläkemaksuista. Kesällä hän on jäämässä eläkkeelle yli 40-vuotisen uran jälkeen.