Päivän lehti 22.7.2019

Tunnin juna olisi rahan ja resurssien tuhlausta

On aivan oikein, että hallitus hiukan pidättelee hankkeita tunnin junista Helsingistä Turkuun ja Tampereelle. Minusta hanke tunnin kestävästä junamatkasta Helsingistä kahteen suhteellisen pieneen kaupunkiin on resurssien ja varsinkin rahojen tuhlausta. En ymmärrä, mitä etuja tunnin yhteyksistä on.