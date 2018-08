Sinisten kannat maahanmuutosta selkiytyivät: Ei rajoja kiinni, mutta uuden kansalaisen pitäisi vakuuttaa uskollisuuttaan valtiolle

Päivän lehti 22.8.2018

Sinisten kannat maahanmuutosta selkiytyivät: Ei rajoja kiinni, mutta uuden kansalaisen pitäisi vakuuttaa uskol

Maahanmuuttajien kasautuminen lähiöihin on estettävä. Turvapaikkahakemusten käsittely on siirrettävä Euroopan ulkopuolelle. Ulkomaalaisvalvontaa pitää tehostaa. Aiemmin kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat on käännytettävä. Rikoksia tehneet turvapaikanhakijat on karkotettava.