Päivän lehti 22.9.2019

Lauttasaaren sillan ylitys on turvaton sekä jalan että pyörällä liikkuville

Lauttasaaren sillan työmaan aikaisissa liikennejärjestelyissä kävely ja pyöräliikenne on ohjattu samaan kapeaan tilaan. Ratkaisu on erikoinen, kun huomioidaan, että kyseessä on Helsingin vilkasliikenteisin pyöräväylä.