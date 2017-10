Päivän lehti 22.10.2017

Sote-käänteet tuovat mieleen päivän murmelina

Turun Sanomat

Etelä-Suomen Sanomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

kirjoittaa sote-uudistuksen valinnanvapauslaista käydystä riitelystä hallituksessa ja tehokkaan erikoissairaanhoidon järjestämisen vaikeuksista.”Lausunnolle lähteneessä esityksessä on turvalukkoja, joiden uskotaan estävän asiakasseteleiden käytön laajentamisen haitat.””Turvalukot ovat tarpeen, sillä maakuntien liikelaitokset vastaavat edelleen pääosasta erikoissairaanhoitoa. Niiden valmiudet vastata tehtävistään on pidettävä kattavina kellon ympäri. Maakunnan liikelaitosten ja yksityisten yritysten tuplakapasiteetti söisi säästöt, joita uudistuksen on ajateltu tuottavan.”: ”Hallituksen sote-uudistuksen valmistelu on jo liian pitkään muistuttanut elokuvaa Päiväni murmelina, jossa päähenkilö herää toistuvasti saman päivän aamuun.”Torstainakin tuntui siltä, että kaikki tämä on nähty monta kertaa aiemminkin, kun hallituspuolueiden eduskuntaryhmät hyväksyivät jälleen kerran uuden esitysluonnoksen soten valinnanvapauslaiksi ja passittivat sen jälleen kerran lausuntokierrokselle asiantuntijoiden ruodittavaksi. (. . .) Mikäli lausuntokierros tuottaa edelleen hälyttäviä merkkejä, hallituksen on otettava ne vakavasti, vaikka se merkitsisi aikataulun venymistä entisestään.”