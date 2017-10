Päivän lehti 22.10.2017

Sotessa yksinkertainen on kaunista

Seurattuani viime viikkojen sote-soppaa veronmaksajana en voi muuta kuin hämmästellä, miten niin yksikertaisesta asiasta kuin terveydenhoidosta voidaan kehitellä himmeli, josta kukaan ei ota selvää. Ymmärtääkseni tavallinen kansalainen ei odota muuta kuin seuraavia asioita. Sitä, että hän pääsee kohtuullisella odotusajalla lääkäriin silloin, kun on tarpeellista. Sitä, että hoitokeskus, olipa sen nimi mikä tahansa, on suhteellisen lähellä. Sitä, että henkilökunta on pätevää ja sitä on riittävästi. Sitä, etteivät kustannukset kohoa mahdottomuuksiin. Sitä, ettei vanhusten ja vammaisten hoitoa kilpailuteta niin, että heistä tulee eri hoitolaitosten kiertolaisia. Sitä, että ikääntyville, huonokuntoisille vanhuksille on riittävästi hoitopaikkoja.



Kansalaisten terveydenhoidolla ei saa tehdä voittoa, jonka pörssiyhtiöt jakavat osakkeenomistajille ja vieläpä ulkomaille. Kysymyksessä on suomalaisten terveydenhoito ja suomalaisten verorahat.



Eelis Lajunen



eläkeläinen, Vuosaari, Helsinki