Paasikivi oli vuoden 1956 vaalien musta hevonen – Vanha presidentti houkuteltiin mukaan valheellisilla lupauksilla

Päivän lehti 22.10.2017

Paasikivi oli vuoden 1956 vaalien musta hevonen – Vanha presidentti houkuteltiin mukaan valheellisilla lupauks

Presidentin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ensimmäisellä

Paasikivestä

Kesällä

Vuoden 1950

Paasikivi

Suopean

Paasikiven

Paasikivi