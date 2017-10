Päivän lehti 22.10.2017

”He puhuivat meille kuin orjille” – Unkari sulkee pakolaiset piikkilangoin eristetyille parakkileireille, HS k

Röszke/Budapest

Pahinta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Unkari

YK:n

Syyskuun

Leireillä

Unkari

Viimeksi

Unkarin

Parin

Ibrarin ja Masoudin nimet on muutettu. Juttua varten on haastateltu myös Unkarin Helsinki-komitean edustajaa András Lédereriä ja UNHCR:n tiedottajaa Ernő Simonia.