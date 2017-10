Päivän lehti 22.10.2017

HS arvioi Suomen MM-karsintalohkon vastustajat – Helmareilla edessä haastava urakka

Suomen

Espanja

Itävalta

Serbia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Israel

naisten jalkapallomaajoukkue Helmarit aloittaa urakkansa MM-karsinnoissa sunnuntain ottelulla Serbiaa vastaan. Muut lohkon maat ovat Israel, Espanja ja Itävalta. Ainoastaan lohkovoittajalle on luvassa varma paikka vuoden 2019 Ranskan MM-lopputurnaukseen.Ehdoton ennakkosuosikki suoraan kisoihin menijäksi on Espanja. Se on lohkon ainoa maa, joka on ollut aiemminkin mukana MM-lopputurnauksessa. Suomi kohtasi Espanjan viimeksi edellisissä EM-karsinnoissa, jolloin molemmissa peleissä tuloksena oli tappio. Espanjan sijoitus kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rankinglistalla on 17. Suomi on sijalla 28. Arvio: lohkon todennäköinen voittajaViime kesän EM-kisojen yllättäjäjoukkue Itävalta kamppailee ennakkoarvioissa Suomen kanssa lohkon kakkossijasta. EM-kisoissa aina välieriin asti marssineen Itävallan Suomi kohtasi myös edellisissä MM-karsinnoissa, jolloin molemmat joukkueet voittivat oman kotiottelunsa. Itävallan Fifa-ranking on hyvin menneen kesän seurauksena 20:s Arvio: kamppailee Suomen kanssa lohkon kakkossijasta.Fifa-rankingissa sijalta 44 löytyvän Serbian Suomi kohtasi viimeksi viime maaliskuussa, jolloin Stara Pazovassa pelatussa ottelussa Helmarit sai tunnustaa kotijoukkueen paremmaksi maalein 2–1. Arvio: saattaa kiusata Suomea ja Itävaltaa kovastikin.Lohkon etukäteen tuntemattomin joukkue löytyy Fifa-rankingissa sijalta 55. Se on lohkon maista ainoa, jota Suomi ei ole 2000-luvulla kohdannut. Arvio: jää lohkon jumboksi.