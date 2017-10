Päivän lehti 22.10.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Jalkapallo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jääkiekko

Koripallo

Käsipallo

Lentopallo

Pyöräily

Ratsastus

Raviurheilu

Tv-urheilua

Rahapelejä

, päätöskierros:Honka–TPS 1–1 (0–0).52. Kasperi Liikonen 1–0, 83. Ilari Mettälä 1–1. Yleisöä: 3500.Gnistan–Jaro 2–1 (0–1).14. Seth Paintsil 0–1, 65. Domenico Antonio Fortunato 1–1, 80. Marcus Heimonen 2–1.GrIFK–Haka 2–1 (0–0).47. Faton Seferi 1–0, 67. Kalle Multanen 1–1, 71. Seferi 2–1.AC Oulu–EIF 3–2 (0–1).KPV–OPS 1–1 (0–0).nousukarsinnat:2. osaottelu: Klubi 04–FC Viikingit 4–0 (3–0)20. Eetu Vertainen 1–0, 32. Enoch Banza 2–0, 39. Valeri Minkenen 3–0, 68. Minkenen 4–0.Yleisöä: 200.Klubi 04 voitti 1. osaottelun 5–1. Klubi 04 nousi Ykköseen.Valioliiga:Chelsea–Watford 4–2, Huddersfield–Manchester U 2–1, Manchester C–Burnley 3–0, Newcastle–Crystal Palace 1–0, Stoke–Bournemouth 1–2, Swansea–Leicester 1–2, Southampton–West Bromwich 1–0.Bundesliiga:Augsburg–Hannover 1–2, Eintracht Frankfurt–Dortmund 2–2 (EF: Lukas Hradecky pelasi 90 min), Mönchengladbach–Leverkusen 1–5 (L: 81. Joel Pohjanpalo 1–5, kentälle 79. min), Leipzig–Stuttgart 1–0, Hampuri–Bayern München 0–1.KooKoo–HIFK ja. 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0)1. erä: 1.58 Juha-Pekka Haataja (Juhani Tyrväinen–Jarkko Malinen) 0–1 yv, 11.48 Anrei Hakulinen 1–1 yv.2. erä: 23.43 Michael Keränen (Miro Keskitalo–Patrick Bjorkstrand) 2–1 yv3. erä: 40.19 Toni Kähkönen 3–1, 53.51 Juhani Tyrväinen (Miro Heiskanen) 3–2, 56.17 Joonas Rask (Haataja–Heiskanen) 3–3 yv.Jatkoaika: 62.39 Emil Kristensen (Keränen–Kähkönen) 4–3.HPK–Jukurit 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)Ilves–TPS 3–6 (1–1, 1–3, 1–2)JYP–Pelicans 2–4 (1–1, 0–1, 1–2)SaiPa–Kärpät 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)Sport–Tappara 2–5 (2–1, 0–2, 0–2)Ässät–Lukko vl. 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0).SKA–Jokerit ja. 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0)J: Ryan Zapolski 37/41 torjuntaa, Niklas Jensen 1+2, Mika Niemi, Antti Pihlström, Matthew Gilroy 0+1, John Norman 0+1, Oliver Lauridsen 0+1.Kunlun–Admiral vl. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1)Spartak–Jugra 4–3 (2–2, 0–0, 2–1)Torpedo–Barys ja. 3–4 (2–1, 1–1, 0–1, 0–1)Vitjaz–Dinamo Msk 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)MD: Sakari Salminen 0+2.Severstal–Avangard 1–3 (1–1, 0–2, 0–0)TsSKA–Lokomotiv ja. 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–1)Buffalo–Vancouver 2–4 (2–1, 0–2, 0–1)B: Rasmus Ristolainen 0+1, V: Markus Granlund 1+1.New Jersey–San Jose 0–3 (0–1, 0–2, 0–0) S: Joonas Donskoi 1+0.Detroit–Washington ja. 3–4 (0–0, 1–1, 2–2, 0–1), Florida–Pittsburgh 3–4 (2–0, 0–3, 1–1) F: Aleksander Barkov 1+0, P: Olli Määttä 0+1.Winnipeg–Minnesota 4–3 (2–1, 1–2, 1–0)W: Patrik Laine 2+0, M: Mikko Koivu 1+0.Anaheim–Montreal 6–2 (3–0, 0–2, 3–0)liiga:HPK–Blues Espoo 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)KalPa–Ilves 1–4 (0–1, 0–0, 1–3).Hermes–Jokipojat 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)RoKi–K-Vantaa 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)TuTo Hockey–Ketterä 9–0 (3–0, 3–0, 3–0)SaPKo–KeuPa HT 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)Peliitat–Espoo United 2–5 (0–1, 1–0, 1–4)Korisliiga:Espoo United–Kauhajoen Karhu 71–87 (35–49)Tampereen Pyrintö–Salon Vilpas 85–86 (40–36)korisliiga:Tapiolan Honka–Peli-Karhut 77–73 (45–32)Vimpelin Veto–Espoo Basket Team 105–64 (49–42)Catz Lappeenranta–Hyvinkään Ponteva 73–57 (36–20)Forssan Alku–Kouvottaret 67–66 (42–41)Indiana–Portland 96–114, Milwaukee–Cleveland 97–116, Philadelphia–Boston 92–102, Washington–Detroit 115–111, Charlotte–Atlanta 109–91, Brooklyn–Orlando 126–121, Minnesota–Utah 100–97, Dallas–Sacramento 88–93, New Orleans–Golden State 120–128, Phoenix–LA Lakers 130–132.SM-sarja:HIFK–Atlas 34–28 (19–14).Mestaruusliiga:Hurrikaani Loimaa–Kokkolan Tiikerit 3–0 (25–21, 25–20, 25–17)Etta–Sampo Volley 3–1 (26–24, 25–20, 21–25, 26–24)Mestaruusliiga:LP-Vampula–Nurmon Jymy 3–2 (25–14, 25–20, 18–25, 20–25, 15–9)LP Kangasala–LiigaPloki 0–3 (13–25, 21–25, 20–25)Saksa: Ratapyöräilyn EM-kisat:Naiset:Henkilökohtainen takaa-ajo, 3 km (12 kierrosta): 1) Katie Archibald Britannia 3.29,328, 2) Justyna Kaczkowska Puola 3.32,452, 3) Silvia Valsecchi Italia 3.33,908,...14) Pia Pensaari Suomi 3.43.Horse Show, 4. päivä:Esteratsastus:Grand Prix, 160 cm: 1) Steve Guerdat Sveitsi, Alamo 0–0/36,63, 2) Romain Duguet Sveitsi, Vancouver de Lanlore 0–0/38,3) Daniel Deusser Saksa, Tobago Z 0–0/38,13, 12) Juulia Jyläs Suomi, Finishing Touch Wareslage 0–4/43,05.Emma Tallberg Suomi, Dolce Vita Crosby keskeytti.Kouluratsastus:Grand Prix, vapaaohjelma: 1) Jeanna Högberg Ruotsi, Duendecillo P 73,125 prosenttia, 2) Per Duvefelt Ruotsi, Edvin 68,685, 3) Dina Ellermann Viro, Landy's Akvarel 68,475, 4) Maria Pyykkönen Suomi, Zelle 68,355, 5) Mia von Schantz Suomi, Zatal 67,915 ... 7) Peggy Högsten Suomi, Lord of Lennox 66,645, 8) Mira Kanerva Suomi, Dorazio 61,625.6. lähtö, Toto76-1, sh 2140 m Huippudivisioonkarsinta: 1) Waru/Iikka Nurmonen 25,4a (48,6), 2) Holari 25,5a (14,25).3) Kobardi 25,6a (9,28). Toto (6-4-2): 48,60 13,16-5,79-2,34 228,35.7. lähtö, Toto76-2 TROIKKA-1, lv 2140 m Tammalähtö - 15 hevosen autolähtö: 1) Aira Cloc/Santtu Raitala 14,0a (1,51), 2) Rio Rita Face* 14,3a (19,41).3) Twilight Vixi 14,3a (37,34). Toto (6-7-15): 1,51 1,30-3,74-4,26 11,76. Troikka: 139,07.8. lähtö, Toto76-3, lv 2140 m SHKL Hevosenomistajapokaali 2017: 1) Viking Grace/Riina Rekilä 17,0a (4,06), 2) Jack Fire 17,2a (12,31).3) Selanne 17,2a (7,32). Toto (1-6-11): 4,06 2,50-4,93-2,86 30,55.9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, lv 3140 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) El Dirtyman/Iikka Nurmonen 16,0a (4,23), 2) Pascha Tilly 16,1a (15,61).3) Giampaolo Poof 16,1a (25,85).4) Naomi Wibb 16,1a (22,44).poissa: 11. Toto (2-10-7): 4,23 2,15-3,03-5,28 21,50. Toto4 voitto-osuus: 4,30.10. lähtö, Toto76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2140 m Jokimaa Tekee Tähtiä 2017: 1) Elbert Schermer/Tapio Perttunen 14,3a (21,92), 2) Beatboxer 14,3a (47,26).3) Charexcel 14,3a (20,76). Toto (10-11-7): 21,92 7,60-5,93-4,50 249,53. Toto4 voitto-osuus: 108,40. Troikka: 4902,32.11. lähtö, Toto76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 2140 m Kultadivisioona: 1) T.Rex/Mika Forss 13,4a (1,99), 2) Top Of The World 13,6a (6,21).3) Big Sky Hurricane 13,6a (27,22). Toto (4-5-7): 1,99 1,27-1,70-3,73 6,02. Toto4 voitto-osuus: 134,60.12. lähtö, Toto76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, sh 2140 m Tähtidivisioona: 1) Lissun Eerikki/Ari Moilanen 24,7a x (2,6), 2) Tulinko 24,7a (7,2).3) Evartti 25,0a (3,01). Toto (2-4-11): 2,60 1,35-1,48-1,26 8,61. Toto4 voitto-osuus: 185,60. Troikka: 25,54. Päivän Duo: 4-2, kerroin: 3,88.Toto4 pelivaihto 56537,00 e, voitto-osuus 185,60 e, Toto76 pelivaihto 313902,10 e, voitto-osuus 22558,00 e, pelivaihto 776724,25 e, yleisöä 171514.40 Ratsastus: Helsinki Horse Show18.00 Jalkapallon naisten MM-karsinta: Suomi-Serbia (kooste)22.30 NBA: Brooklyn-Atlanta01.10 F1: Osakilpailu, USA (kooste)08.00 MotoGP: Osakilpailu, Australia22.00 F1: Osakilpailu, USA17.00 Tennis: ATP 250, Antwerpen12.30 Supersport: Jerez14.00 Superbike: Jerez15.00 ja 21.00 Snooker: English Open12.00 ja 16.30 Pöytätenniksen mc: Liege14.30 ja 17.30 Jalkapallon U17 MM-puolivälierät23.00 MLS: Atlanta-Toronto13.30 Serie A: Chievo-Hellas Verona21.45 La Liga: Real Madrid-Eibar15.30 Valioliiga: Everton-Arsenal18.00 Valioliiga: Tottenham-Liverpool22.00 Ligue 1: Marseille-PSG17.15 La Liga: Celta Vigo-Atlético19.30 La Liga: Leganés-Athletic13.00 La Liga: Villarreal-Las Palmas16.00 Serie A: Torino-Roma18.00 Ligue 1: Troyes-Lyon20.00 NFL: LA Rams-Arizona23.25 NFL: LA Chargers-Denver19.00 Serie A: Udinese-Juventus21.30 Nascar Sprint Cup: Kansas17.00 KHL: Ak Bars-Metallurg Mg02.05 NHL: Detroit-Vancouver07.00 LPGA Tour: Taiwan Championship14.30 European Tour: Valderrama MastersPäiväarvonta (21.10.): 2, 7, 14, 15, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 40, 47, 51, 55, 56, 57, 59, 65, 66, Kunkkunumero: 33Ilta-arvonta (21.10.): 3, 7, 10, 12, 14, 24, 27, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 47, 55, 56, 60, 65, 67, 68, Kunkkunumero: 37Oikea rivi: 112 121 111 122 2Oikeat numerot: 12, 13, 17, 26, 27, 29, 32Lisänumero: 35, Tuplausnumero: 27Jokerinumero: 0 7 9 1 8 6 7