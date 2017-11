Päivän lehti 22.11.2017

Merkelin Saksan horjunta huojuttaa koko Eurooppaa

toteaa, että Saksan hallitusneuvotteluiden vaikeuksista huolimatta liittokansleri Angela Merkeliä ei pidä vielä julistaa poliittiseksi ruumiiksi.”Liittokansleri on ollut vakauttava voima sekä Saksassa että Euroopassa – ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin vastavoima.”pitää kaikkien poliittisten värien edustamista vai­keana jopa ”politiikan kameleontti” Merkelille.”Puoluekentän pirstaloitumisesta seurasi Saksassakin epävakauden aika, jossa vastuunkantajat ovat harvassa.”mukaan Eurooppa saa ­kä­det ristissä toivoa, että Merkel onnistuu hallituksen muodostamisessa.”EU toimii usein jähmeästi, mutta kaikkein heikoimmillaan se on, kun tärkeiden jäsenmaiden hallitukset johtajineen ovat omissa kotimaissaan ahtaalla.”kirjoittaa, että Saksa on ollut selkeä arvojohtaja EU:ssa.”Mikäli johtajalta alkavat voimat vähentyä, Euroopan suuntakin todennäköisesti muuttuu. Epävarmuus kasvaa koko Euroopassa.”kaipaa Euroopalle tiennäyttäjiä epävarmoina aikoina.”Merkeliä tai ainakin vakaata Saksaa tarvitaan.”