”Tälle asialle pitäisi tehdä jotain. Pojat eivät näytä menestyvän oikein missään yhtä hyvin kuin tytöt”

koululaiset pärjäävät erinomaisesti, kun heidän pitää ratkaista tehtäviä yhdessä muiden kanssa. Tämä käy ilmi tänään julkistetuista tuoreista Pisa-tuloksista.Eri maiden koululaisten osaamista mittaavassa Pisa-tutkimuksessa tutkittiin ensimmäistä kertaa ”yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua” eli vuorovaikutusta ja keskustelutaitoja digitaalisessa ympäristössä.15-vuotiaat saivat eteensä erilaisia tehtäviä, joita setvittiin chat-keskustelussa muiden oppilaiden kanssa. Todellisuudessa kutakin tehtävää oli ratkaisemassa vain yksi ihmisoppilas, muut olivat ohjelmoituja robotteja. Oppilaiden piti edetä tehtävässä valitsemalla chat-keskusteluun sopivimmat ennalta laadituista puheenvuoroista.Joukossa oli esimerkiksi tehtävä, jossa piti hankkia mahdollisimman paljon tietoa Xandar-nimisestä kuvitteellisesta valtiosta.Mitä rakentavampia vastauksia oppilas osasi valita, sitä enemmän ropisi pisteitä. Pisa-arvioijat tarkkailivat esimerkiksi sitä, kuinka nuoret keskustelivat muiden kanssa, ymmärsivät muiden rooleja tai vaikkapa huomauttivat, jos joku ei noudattanut sovittuja sääntöjä.kannalta tulokset ovat mairittelevia. Suomi sijoittui seitsemänneksi 51 maan joukossa. Muiden Euroopan maiden oppilaista ainoastaan virolaiset pärjäsivät paremmin. Raportin mukaan yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu onkin suomalaisoppilaiden vahvin taito.Nyt julkaistut tulokset ovat osa kaksi vuotta sitten tehtyä Pisa-tutkimusta, jonka päätulokset julkaistiin viime joulukuussa https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004896093.html Tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopiston kasvatustieteen dosentti Mari-Pauliina Vainikainen https://www.hs.fi/haku/?query=mari-pauliina+vainikainen pitää oppiainerajat ylittävien taitojen arvioimista tärkeänä.”Työelämä on muuttunut paikoin nopeammin kuin koulu. Koulunkin pitäisi pystyä tarjoamaan oppilaille laaja-alaisia taitoja, jotka eivät riipu oppiaineiden sisällöistä”, Koulutuksen arviointikeskuksessa työskentelevä Vainikainen sanoo.Suomalaisnuorten edelle Pisa-tutkimuksessa kirivät Singaporen, Japanin, Hongkongin, Korean, Kanadan ja Viron 15-vuotiaat.Muut pohjoismaat jäivät Suomen taakse: Tanska oli sijalla 14, Ruotsi 17, Norja 20 ja Islanti 23. (Listaus kaikista maista jutun lopussa,)Vainikaisen mukaan tuloksissa pitää ottaa huomioon eri maiden koulutuksen erot: yhteistoiminnalliset työskentelytavat eivät kaikissa maissa ole yhtä yleisiä.on Suomelle myös huonoja uutisia. Sukupuolten väliset erot repesivät yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa suuremmiksi kuin missään muussa maassa.”Tulokset vahvistavat valitettavasti myös viime vuosien keskeisimpiä huolenaiheita. Tyttöjen ja poikien välinen suoritusero ei missään muussa maassa ollut yhtä suuri kuin Suomessa, vaikka tytöt suoriutuivat poikia paremmin poikkeuksetta kaikkialla”, raportissa kerrotaan. Pojat ovat jääneet aiemmin alakynteen myös lukutaitoa https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005388591.html sekä luonnontieteiden osaamista mittaavissa Pisa-tuloksissa.Viime vuonna julkaistuissa Pisan päätuloksissa Suomen tytöt sijoittuivat luonnontieteissä toiseksi Singaporen jälkeen, pojat olivat sijalla 10. Tasoero pisteissä tyttöjen hyväksi oli 19 pistettä, mikä oli OECD-maiden suurin ero poikiin.”Tälle asialle pitäisi tehdä jotain. Pojat eivät näytä menestyvän oikein missään yhtä hyvin kuin tytöt”, sanoo Vainikainen.Tutkijat arvelevat eron tällä kertaa johtuvan ainakin osittain siitä, että tytöt kertovat keskustelevansa erilaisilla chat-alustoilla poikia enemmän.Mutta tuloksissa uskotaan näkyvän myös poikien heikompi lukutaito. Tehtävä mittasi paitsi yhdessä työskentelyä myös lukemisen sujuvuutta, sillä chatissa keskusteltiin ennalta laadituilla puheenvuoroilla. Jos lukemisen ymmärrys on heikkoa, myös kommunikointi teksteillä haparoi.Vainikainen ei kuitenkaan usko, että lukutaito selittäisi eroa tyhjentävästi.”Pojat eivät ole tyhmempiä kuin tytöt. Kyse on siitä, että pojat pitäisi saada näyttämään osaamisensa ja sitoutumaan tehtäviin ja koulunkäyntiin.”väliset erot taas eivät näkyneet yhteistyötehtävässä juurikaan. Ne olivat Islannin jälkeen Suomessa pienimmät, mikä kertoo hyvää koulutuksen tasa-arvosta.Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden menestys oli muita nuoria heikompaa. Oppilaiden sosioekonomisella taustalla tai maantieteellisillä sijainnilla taas ei näytä olleen yhtä suurta merkitystä kuin lukutaitoa ja luonnontieteiden osaamista mittaavissa tehtävissä https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004997741.html on koulutuksessa tasa-arvoinen maa. Lasten sosioekonominen tausta vaikuttaa suorituksiin vähemmän kuin useimmissa maissa. Myös koulujen välillä on vain pieniä eroja.Tuoreen EU-raportin mukaan yhdenvertaisuus onkin suomalaisen koulun ehdoton vahvuus.Huolena on kuitenkin poikien ja maahanmuuttajataustaisten nuorten alisuoriutuminen verrattuna muihin. Pojat ovat yliedustettuna siinä nuorisojoukossa, joka ei hakeudu peruskoulun jälkeen mihinkään koulutukseen.Komission raportissa arvostellaan etenkin sitä, ettei Suomi itse tiedä, mistä eriytyminen johtuu.

Mitä Suomen kouluissa tehdään väärin, opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen?

Heinonen

”Yhtä syytä sukupuolten erolle ei välttämättä ole olemassa. Tähän liittyy se, mitä koulussa mitataan, miten mitataan ja kuka suoritusta arvioi.”Yhdeksi selitykseksi tyttöjen suureen etumatkaan on tarjottu sitä, kuinka suorituksia kouluissa arvioidaan. Tutkijat ovat muun muassa huomanneet, että poikia motivoi erityisesti palaute, joka annetaan heti kokeen tai muun suorituksen jälkeen.Tänä syksynä käyttöön otetussa uudessa opetussuunnitelmassa arviointia on muutettu: lukukauden päätteeksi annettavan numerotodistuksen sijaan koulut saavat päättää vapaammin, miten ja kuinka usein oppilaan koulunkäyntiä arvioidaan.huomauttaa, että tutkijatkin ovat erimielisiä siitä, miten poikien takamatkaa saisi kurottua umpeen.Joidenkin mielestä tyttöjen ja poikien suorituserojen jatkuva korostaminen kiihdyttää eriytymistä entisestään.”Olen sitä mieltä, että tämä asia pitää ottaa vakavasti. Keskeinen huoli on nyt se, että yhdenvertaisuudesta huolehtiminen tulee olemaan entistä vaikeampaa.””Haluaisin kuitenkin odottaa tarkempia tutkimuksia siitä, miten poikien motivointi kouluissa tällä hetkellä vaikuttaa tuloksiin. Se on hyvin kiinnostavaa. On tärkeää, ettei tehdä poikien suoriutumisesta johtopäätöksiä sen perusteella, miten heitä mitataan.”