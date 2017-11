Saksan poliittisen kriisin ratkaisuvaihtoehdot ovat kaikki vaikeita – HS kysyi Berliinissä, miten katuparlamentti ratkaisisi Saksan poliittisen kriisin

Päivän lehti 22.11.2017

Saksan poliittisen kriisin ratkaisuvaihtoehdot ovat kaikki vaikeita – HS kysyi Berliinissä, miten katuparlamen

Berliini

Saksan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tähän

Syyllinen

”Tilanne

Steinmeier

Jos

Angela Merkelillä on nyt kolme vaihtoehtoa

Vähemmistöhallitus

Sosiaalidemokraattien paluu

Uudet vaalit