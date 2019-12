Päivän lehti 22.12.2019

Mikä muuttuu Helsingin terveydenhuollossa?

Helsingin kaupunki näyttää saavan pitkään kinuamansa soten järjestämisvastuun (HS Kaupunki 20.12.). Suuri kysymys on, mikä sitten muuttuu nykytilanteeseen verrattuna. Kaupungilla on nytkin terveydenhoidon järjestämisvastuu. Asiat on hoidettu todella huonosti.