Päivän lehti 23.1.2019

Selkeyttä ja lempeyttä televisio-ohjelmiin

Tulin aivan vakuuttuneeksi siitä, että Heli Tanner (HS Mielipide 18.1.) on lukenut ajatukseni. Enkä varmasti ole ainoa ikäihminen, joka on samaa mieltä hänen kanssaan. Me seniorit – sekä nuorempi sukupolvikin – kaipaamme rauhallisempia ja lempeämpiä ohjelmia televisioon.