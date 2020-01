Päivän lehti 23.1.2020

Kyky tunnistaa tunteita ehkäisee nälkäkiukkua

Juttusarjassa kerrotaan viisi tutkimustulosta valitusta aihepiiristä. Tällä kertaa aiheena on nälkä. 1. Fyysiset olotilat vaikuttavat ajatteluun. Nälkäisenä hakee pikaisia palkintoja ja on herkempi sortumaan herkkuihin, kun taas kylläisenä on varaa lykätä tarpeentyydytystä.