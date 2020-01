Päivän lehti 23.1.2020

Rasismi ei poistu yliopistoltakaan maton alle lakaisemalla

Rasismista yliopistoilla on käyty aktiivista julkista keskustelua sen jälkeen, kun Helsingin yliopiston opiskelijajärjestö Students Of Colour nosti asian esiin Ylen jutussa (13.1.). On ensisijaisen tärkeää, että jokainen yliopistoyhteisön jäsen kokee yliopiston turvallisena opiskelu- ja työpaikkana.